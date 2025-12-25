Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»

7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены во своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга
Underdog и Peeks выпустили коллаборацию с граффити-эстетикой

Иван Ургант возвращается. Он завел ютуб-канал «Живой Ургант»

Фото: кадр из видео «Живой Ургант»/YouTube

Иван Ургант запустил ютуб-канал «Живой Ургант». Первое видео под названием «Ургант удивил даже близких» опубликовали сегодня, 25 декабря.

Ведущий появился на фоне новогодней Москвы. Он сообщил, что на канале будут публиковаться ролики, которые он и его команда сняли в поездках с живыми выступлениями в 2025 году.

«Будем выкладывать то, что выкладывается», — сказал шоумен. В конце он поздравил зрителей с Новым годом и прочитал шуточный стих о снежинке и судьбе.

Видео: «Живой Ургант»/YouTube

Иван Ургант анонсировал концертный тур «Живой Ургант», формат которого повторяет популярную вечернюю телепередачу, в феврале 2025 года. Шоу прошло в пяти городах — Хайфе, Тель-Авиве, Ереване, Тбилиси и Ташкенте.

«В каждом городе — новая программа, новые гости и новая музыка. Ни одно шоу не повторяет предыдущее, потому что, во-первых, специально подготовлено для местной публики, а во-вторых, за три года Иван наконец-то научился импровизировать», — говорилось в описании тура. Команда Урганта называла запланированные шоу «встречами с любимой вечерней телепередачей в концертном формате».

Шоу ведущего «Вечерний Ургант» выходило с 2012 по 2022 год. После начала военной операции РФ на территории Украины передача пропала из эфира, как и сам Ургант.

В марте появилась информация, что Иван Ургант открыл ИП в Париже. После этого депутат Госдумы Николай Новичков попросил Минюст признать телеведущего иноагентом. Сам Ургант заявил, что не планирует переезжать из России и открывать бизнес за границей. В мае замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил, что оснований для признания Ивана Урганта иностранным агентом сейчас нет.

