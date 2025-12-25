Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball 1,82 миллиарда долларов

Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball джекпот в 1,82 млрд долларов. Об этом сообщили на сайте лотереи.



Розыгрыш проходил в канун Рождества. В билете он угадал все шесть номеров лотереи. Победитель может получить всю сумму приза в виде 29 ежегодных платежей или единовременной выплаты в 834,9 млн долларов.



Это второй по величине лотерейный джекпот, когда-либо выигранный в Соединенных Штатах, и крупнейший для Powerball. В ноябре 2022 года в Калифорнии был выигран джекпот в 2,04 млрд долларов.