В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси

Сервис в режиме реального времени демонстрирует, как много людей вызывают водителя прямо сейчас, сколько такси поблизости и какие могут принять заказ. В нем также появилась информация о пробках и погодных условиях, которые влияют на стоимость поездки. Визуализация доступна после нажатия на значок рубля в левом верхнем углу после выбора маршрута и тарифа.