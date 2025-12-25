Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно
В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси

Фото: Mikhail Nezgovorov/Flickr

В приложении «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Сервис в режиме реального времени демонстрирует, как много людей вызывают водителя прямо сейчас, сколько такси поблизости и какие могут принять заказ. В нем также появилась информация о пробках и погодных условиях, которые влияют на стоимость поездки. Визуализация доступна после нажатия на значок рубля в левом верхнем углу после выбора маршрута и тарифа.

© Фото: пресс-служба «Яндекс Go»

Недавно стало известно, что москвичи смогут пополнять проездной «Тройка» в сервисе «Яндекс Go». Для этого им нужно добавить номер транспортной карты в приложении и перевести деньги на нее с помощью любой из привязанных банковских карт.

