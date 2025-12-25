Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно

Американский продюсер и рэпер Шон Дидди Комбс подал апелляцию на свой 50-месячный приговор, в которой утверждается, что суд вынес ему чрезмерное наказание. Музыкант требует немедленного освобождения из тюрьмы. Об этом пишет Variety.
В 84-страничной апелляции, составленной вместе с адвокатом Александрой Шапиро, говорится, что судья Аран Субраманьян «действовал как тринадцатый присяжный заседатель» во время процесса. «Судья проигнорировал вердикт присяжных и установил, что Комбс „принуждал“, „эксплуатировал“ и „силой заставлял“ своих подруг к занятиям сексом и организовал преступный сговор. Эти судебные выводы превзошли вердикт [присяжных] и привели к самому высокому приговору, который когда-либо выносился по любому похожему обвинению», — говорится в апелляции.
Недавно стало известно, что Пи Дидди после приговора работает помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. В обязанности такого человека обычно входит работа в церковной библиотеке, уборка в кабинете священника и помощь ему. Должность считается престижной.
В начале октября суд приговорил Шона Комбса к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. За решеткой артист находится около года, и это уже зачтено в общий срок наказания.