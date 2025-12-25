Иван Ургант возвращается. Он завел YouTube-канал «Живой Ургант»
В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси
Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball 1,82 миллиарда долларов
Netflix показал новый трейлер четвертого сезона «Бриджертонов». Премьера — 29 января
Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон в дебютном тизере фильма «Apex»
В Москве 31 декабря состоится новогодний забег
Робби Уильямс исполнил мечту 94-летней поклонницы
Ной из Ганы, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря, сказал, что апокалипсис откладывается
Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Чебурашки-2»
Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз
Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки
Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва
Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс
Умерла актриса Вера Алентова
Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты
В Госдуме пообещали не ограничивать VPN в 2026 году
В парке развлечений «Остров мечты» начали строить аттракцион со сплавом по «горной реке»
Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила инстаграм* после выступления с вдовой Чарли Кирка
Умер актер Пэт Финн, снимавшийся в «Друзьях» и «Сайнфелде»
В Париже украли сапфир стоимостью 150 тысяч евро
Умерла основательница телекомпании «Рен ТВ» Ирена Лесневская
Беспилотные трамваи появятся в Петербурге к 2030 году
В работе Steam произошел глобальный сбой
В России запретили рекламу продажи шиншилл
Франция признала электронную музыку национальным достоянием
Самым ярким событием года для москвичей стало закрытие монорельса

Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно

Фото: John Lamparski/Getty Images

Американский продюсер и рэпер Шон Дидди Комбс подал апелляцию на свой 50-месячный приговор, в которой утверждается, что суд вынес ему чрезмерное наказание. Музыкант требует немедленного освобождения из тюрьмы. Об этом пишет Variety.

В 84-страничной апелляции, составленной вместе с адвокатом Александрой Шапиро, говорится, что судья Аран Субраманьян «действовал как тринадцатый присяжный заседатель» во время процесса. «Судья проигнорировал вердикт присяжных и установил, что Комбс „принуждал“, „эксплуатировал“ и „силой заставлял“ своих подруг к занятиям сексом и организовал преступный сговор. Эти судебные выводы превзошли вердикт [присяжных] и привели к самому высокому приговору, который когда-либо выносился по любому похожему обвинению», — говорится в апелляции.

Недавно стало известно, что Пи Дидди после приговора работает помощником священника в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. В обязанности такого человека обычно входит работа в церковной библиотеке, уборка в кабинете священника и помощь ему. Должность считается престижной.

В начале октября суд приговорил Шона Комбса к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. За решеткой артист находится около года, и это уже зачтено в общий срок наказания. 

