Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон в дебютном тизере фильма «Apex»

Продюсерами проекта выступают Питер Чернин, Дженно Топпинг и Дэвид Реди из Chernin Entertainment, Иэн Брайс из Ian Bryce Productions, Шарлиз Терон, Бет Коно и Эй Джей Дикс из Secret Menu, а также Рей Анджелик, Уилл МакКанс и Дон Олмстид. По информации СМИ, руководству Netflix так понравился сценарий «Apex», что оно сразу же приобрело права на ленту, еще до приглашения в проект Терон и Кормакура.