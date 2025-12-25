Пи Дидди указал в апелляции на приговор, что его нужно освободить немедленно
Иван Ургант возвращается. Он завел YouTube-канал «Живой Ургант»
В «Яндекс Go» появилась визуализация спроса на услуги такси
Житель Арканзаса выиграл в лотерею Powerball 1,82 миллиарда долларов
Netflix показал новый трейлер четвертого сезона «Бриджертонов». Премьера — 29 января
В Москве 31 декабря состоится новогодний забег
Робби Уильямс исполнил мечту 94-летней поклонницы
Ной из Ганы, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря, сказал, что апокалипсис откладывается
Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Чебурашки-2»
Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз
Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки
Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва
Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс
Умерла актриса Вера Алентова
Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты
В Госдуме пообещали не ограничивать VPN в 2026 году
В парке развлечений «Остров мечты» начали строить аттракцион со сплавом по «горной реке»
Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила инстаграм* после выступления с вдовой Чарли Кирка
Умер актер Пэт Финн, снимавшийся в «Друзьях» и «Сайнфелде»
В Париже украли сапфир стоимостью 150 тысяч евро
Умерла основательница телекомпании «Рен ТВ» Ирена Лесневская
Беспилотные трамваи появятся в Петербурге к 2030 году
В работе Steam произошел глобальный сбой
В России запретили рекламу продажи шиншилл
Франция признала электронную музыку национальным достоянием
Самым ярким событием года для москвичей стало закрытие монорельса

Шарлиз Терон и Тэрон Эджертон в дебютном тизере фильма «Apex»

Фото: Netflix

Netflix опубликовал дебютный тизер фильма «Apex». Премьера триллера Бальтасара Кормакура, который снял «Во власти стихии», состоится 24 апреля 2026 года.

Будущая лента описывается как микс документальной ленты «Фри-соло» и «Молчания ягнят». В центре истории — любительница экстремальных ощущений, подвергшаяся преследованию в дикой природе. 

Видео: Netflix

Главные роли в проекте исполнили Шарлиз Терон («Адвокат дьявола») и Тэрон Эджертон («Ручная кладь»). В картине также снимется Эрик Бана, известный по фильмам «Троя» и «Мюнхен». Сценарий написал Джереми Роббинс («Судная ночь»).

Продюсерами проекта выступают Питер Чернин, Дженно Топпинг и Дэвид Реди из Chernin Entertainment, Иэн Брайс из Ian Bryce Productions, Шарлиз Терон, Бет Коно и Эй Джей Дикс из Secret Menu, а также Рей Анджелик, Уилл МакКанс и Дон Олмстид. По информации СМИ, руководству Netflix так понравился сценарий «Apex», что оно сразу же приобрело права на ленту, еще до приглашения в проект Терон и Кормакура.

Расскажите друзьям