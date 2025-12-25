В Москве в 2026 году пройдет выставка «Терракотовые воины: наследие первого императора»
Ресторан Blanc в Москве закрывается

Фото: @blanc_msk

Ресторан Blanc в Москве закрывается. Об этом сообщили в инстаграме* проекта.

Заведение продолжит работать в течение новогодних каникул. Кроме того, запланировано прощальное мероприятие.

 

Источник: @blanc_msk

Blanc открылся в 2019 году. «За это время состоялось более 500 событий: вечеринки, концерты, джазовые вечера, кино, маркеты, выступления известных артистов и новых имен, тысячи публикаций и сотни тысяч гостей и подписчиков, которые знакомились, влюблялись и возвращались снова и снова — в летний дворик с диванами и долгими вечерами, в зелёный оазис, который, как оказалось, не может быть вечным», — рассказала команда.

В сообщении о закрытии говорится, что причиной стали не проблемы с окупаемостью, а то, что «все здание, [в котором находится Blanc] меняет функционал». Ресторан располагался в Хохловском переулке.
 
*   Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
 

