В Москве в 2026 году пройдет выставка «Терракотовые воины: наследие первого императора»

В Москве в октябре 2026 года пройдет выставка «Терракотовые воины: наследие первого императора» в Государственном историческом музее, говорится на сайте Mos.ru.



По итогам совместных переговоров с представителями КНР Департамент культуры города Москвы организует транспортировку этого археологического памятника. Посетители увидят фигуры воинов, оружие, украшения и предметы быта эпох Цинь и Хань (III век до нашей эры — III век нашей эры). Выставку будут сопровождать лекции, экскурсии и мастер-классы, посвященные древнекитайской истории и искусству.



Терракотовую армию императора Цинь Шихуанди обнаружили в 1974 году. В 1987-м ее внесли в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это погребальный комплекс, включающий 8000 скульптур воинов, 130 колесниц и 670 лошадей. По легенде, терракотовая армия должна была сопровождать императора в загробном мире. Воинов ранее демонстрировали в Москве в 2008 году.