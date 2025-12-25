Мосгорсуд обязал Долину съехать из квартиры в Хамовниках

Мосгорсуд выселил народную артистку Ларису Долину из квартиры, которую купила Полина Лурье. Решение вступает в силу немедленно, пишет РИА «Новости».
Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Он также не разрешил певице дождаться окончания новогодних праздников, чтобы та успела собрать вещи. Все время, пока шли разбирательства, Долина жила в этой квартире.
Судебная тяжба вокруг квартиры Долиной длилась более года. Летом 2024 года Долина продала свою квартиру в Хамовниках по цене ниже рынка Полине Лурье. Позднее артистка рассказала, что сделала это под влиянием мошенников. Те заявляли, что сделка будет фиктивной и недвижимость стоимостью более 138 млн рублей останется в собственности артистки. Общий ущерб с учетом комиссий банков и иных расходов на сделку превысил 317 млн.
Когда покупательница попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что пострадала от мошенников. Суд признал сделку недействительной, постановив изъять квартиру у Лурье и вернуть артистке. При этом покупательнице не вернули деньги, потраченные на сделку.
Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Тот постановил отменить все решения нижестоящих судов и признал право собственности за Полиной Лурье, отклонив иск певицы о признании сделки недействительной. Верховный суд тогда отправил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию вопрос о принудительном выселении Долиной из квартиры, в которой она продолжает проживать.
Недавно стало известно, что в Москве в ноябре на треть сократилось число сделок с жильем из-за «эффекта Долиной». «Схема Долиной», «эффект Долиной» и другие выражения из истории с продажей квартиры певицы войдут в словарь неологизмов 2025 года.