В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Чебурашки-2»

Фото: Сергей Бойко

24 декабря в кинотеатре «Октябрь» в Москве состоялась светская премьера продолжения семейной комедии «Чебурашка-2». Зрители смогут посмотреть фильм с 1 января 2026 года. 

Фильм зрителям представила съемочная группа и актерский состав во главе с режиссером Дмитрием Дьяченко. На премьере также состоялось торжественное вручение масштабной версии детской «Сберкарты» актрисе Еве Смирновой. Новый дизайн карты с повзрослевшим Чебурашкой создали специально к выходу фильма. 

Заказать карты из лимитированной серии для своего ребенка можно на сайте «Сбера» или в приложении. С помощью нее ребенок сможет копить бонусы «Спасибо», а родители — устанавливать лимиты и следить за тратами. 


 

По сюжету «Чебурашки-2» пушистый главный герой взрослеет, становится самостоятельнее и начинает хулиганить. Чебурашка случайно портит день рождения Сони и, чтобы избежать наказания, вместе с ней и другом убегает в горы. На поиски детей отправляются взрослые. 

Съемки нового фильма проходили в Москве и Сочи. Во второй части истории о Чебурашке можно будет увидеть сочинские достопримечательности. Например, каньон Псахо, горные пейзажи Красной Поляны, музей Николая Островского, парк «Ривьера», сад российско-японской дружбы и парк имени Фрунзе в Хосте.

