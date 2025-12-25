Ной из Ганы, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря, сказал, что апокалипсис откладывается

Самопровозглашенный пророк из Ганы, который называет себя Эбо Ноем, поменял свои предсказания насчет библейского потопа. Это произошло за несколько часов до дня, когда катастрофа, по его словам, должна была произойти.
Эбо утверждал, что получил видение от Бога: якобы в католическое Рождество 2025 года Землю накроет потоп чудовищных масштабов и мир погрузится в хаос. Чтобы спасти людей и животных, Ной начал строить ковчеги. Деньги на них он собирал с людей, поверивших в пророчество.
Однако накануне 25 декабря «пророк» заявил, что апокалипсис откладывается. По словам мужчины, он получил еще одно видение ― построенные им 10 ковчегов не вместят всех желающих, даже с учетом «расширения ковчега». Ранее Ной утверждал, что все желающие поместятся на борт, поскольку судна чудесным образом расширятся, когда люди зайдут на них.
Своим новым видением ганец, по его словам, поделился «с некоторыми великими людьми Божьими», и они вместе помолились.
«После этого заступничества Бог дал нам еще некоторое время, чтобы построить дополнительные ковчеги — в дополнение к шатру, который вместит всех нас. Поэтому завтра никому не стоит никуда спешить. Я не продаю билеты, я ни с кого не беру деньги, так что, пожалуйста, оставайтесь дома и просто наслаждайтесь временем», ― сказал Эбо и поздравил всех с Рождеством и Новым годом.
24 декабря также вышло интервью Эбо Ноя с ганским блогером Коудом Микки. В нем Ной попросил людей, которые придут к ковчегам, не вымещать злость на «пророке», если потоп так и не произойдет. Мужчина заявил, что если его видение не сбудется, это значит, что Бог услышал молитвы верующих и дал человечеству еще один шанс.
В соцсетях появляются фото и видео с толпами людей, якобы направляющихся к ковчегам. Пишут о тысячах прибывших со всей Африки, но эта информация не подтверждена.
Один из таких постов появился в официальном аккаунте в X платформы предсказаний Polymarket. Там оценили вероятность начала всемирного потопа 25 декабря в 0,1%.
Несмотря на утверждения Эбо Ноя о том, что он ведет аскетичный образ жизни, в некоторых удовольствиях он себе не отказывает. Недавно в инстаграм*-аккаунте «пророка» появилось видео, где он выходит из новенького Mercedes-Benz B Class.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.