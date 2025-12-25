Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз

Кинокомпания «Лунапарк» при участии «Плюс Студии» приступила к работе над четвертым сезоном сериала «Триггер», сообщили «Афише Daily» в пресс-службе «Кинопоиска».
Режиссером продолжения на этот раз станет Дарья Мороз. Для нее «Триггер» станет уже четвертой режиссерской работой в карьере.
«Передо мной стоит интересный вызов: взять лучшее из того, что было сделано в предыдущих сезонах, и привнести нечто свое, поддержать и повысить заданную планку, учесть ожидания зрителей. К тому же у этого проекта еще не было женщины-режиссера — и это тоже интересный ракурс», — сказала Мороз.
Максим Матвеев вновь сыграет психотерапевта Артема Стрелецкого, который использует в своей практике метод шоковой терапии: провоцирует клиентов, чтобы они начали злиться и говорить правду, и за один-два сеанса помогает разобраться с проблемами.
По словам исполнителя главной роли, в новых сериях Стрелецкий столкнется с личным кризисом. Кроме того, в сериале появится новый антагонист.
Авторами сценария четвертого сезона «Триггера» станут Андрей Цибульский («Триггер. Фильм», «Триггер-3») и Анна Крейчман. Шоураннером и продюсером выступает Александра Ремизова. Сериал «Триггер» идет с 2020 года.