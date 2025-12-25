Мосгорсуд обязал Долину съехать из квартиры в Хамовниках
Ной из Ганы, предсказывавший всемирный потоп 25 декабря, сказал, что апокалипсис откладывается
Вышел дублированный тизер фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Чебурашки-2»
Режиссером четвертого сезона «Триггера» станет Дарья Мороз
В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки
Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва
Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс
Умерла актриса Вера Алентова
Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты
В Госдуме пообещали не ограничивать VPN в 2026 году
В парке развлечений «Остров мечты» начали строить аттракцион со сплавом по «горной реке»
Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила инстаграм* после выступления с вдовой Чарли Кирка
Умер актер Пэт Финн, снимавшийся в «Друзьях» и «Сайнфелде»
В Париже украли сапфир стоимостью 150 тысяч евро
Умерла основательница телекомпании «Рен ТВ» Ирена Лесневская
Беспилотные трамваи появятся в Петербурге к 2030 году
В работе Steam произошел глобальный сбой
В России запретили рекламу продажи шиншилл
Франция признала электронную музыку национальным достоянием
Самым ярким событием года для москвичей стало закрытие монорельса
Посмотрите эксклюзивный отрывок из новогодней комедии «Добрый доктор»
В Швейцарии запустили горячую линию для жалоб на бобров
Барная школа Solution выпустила книгу «Архитектура коктейля»
Pink Floyd выпустили видеоклип на легендарную песню «Wish You Were Here» спустя полвека
Собянин: в Москве стало в пять раз меньше дней с серьезными пробками за 15 лет
Акционеры Electronic Arts одобрили продажу компании саудовскому фонду за 55 млрд долларов
Мэрайя Кэри выиграла суд по делу о плагиате песни «All I Want for Christmas Is You»

Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

Фото: kremlin.ru

2026-й год объявлен Годом единства народов России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ, пишет РИА «Новости».

Тему для 2026 года еще 5 ноября предложил атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов. Соответствующий указ уже подписан.

2025 год в России был Годом защитника Отечества. Его проводили в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в благодарность ветеранам и участникам спецоперации.

В октябре Владимир Путин заявил, что 2027-й может стать Годом географии. Соответствующее предложение он озвучил на съезде Русского географического общества.

