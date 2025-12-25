Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

2026-й год объявлен Годом единства народов России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ, пишет РИА «Новости».
Тему для 2026 года еще 5 ноября предложил атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Виталий Кузнецов. Соответствующий указ уже подписан.
2025 год в России был Годом защитника Отечества. Его проводили в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в благодарность ветеранам и участникам спецоперации.
В октябре Владимир Путин заявил, что 2027-й может стать Годом географии. Соответствующее предложение он озвучил на съезде Русского географического общества.