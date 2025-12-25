В Архангельске добыли алмазы, похожие на елочные игрушки

Перед Новым годом компания-добытчик «Алроса» обнаружила в Архангельской области два алмаза, похожие на елочные игрушки. Об этом рассказали в самой организации.



Один из них по форме напоминает елочный шар, он весит больше 17 карат. Во втором 2,7 карата. В «Алросе» считают, что он похож на «милого щенка».



По словам главного геолога «Севералмаза» Ильи Зезина, архангельское месторождение состоит из шести кимберлитовых трубок, в которых находится более 250 млн тонн алмазоносной руды. Оно выделяется среди других месторождений тем, что найденные там минералы имеют интересные морфологические особенности и отличаются более округлыми формами и большим количеством граней.



Недавно в Архангельской области добыли алмаз в форме бантика. Он имеет массу 2,94 карата. Такая редкая минералогическая форма возникла в процессе кристаллизации.