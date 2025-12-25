Беглов отрицает, что Петербург потратил на украшение города в 3 раза больше, чем Москва

Ранее RTVI со ссылкой на проект «Тендерскоп» изучил информацию о закупках российских регионов и сообщил, что лидером по расходам на новогодние украшения в этом году в России стал Петербург. Отмечалось, что на праздничное оформление там якобы потратили 1 млрд 229 млн рублей, в том время как в Москве на убранство ушло 414 млн рублей.