Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс

Группа Jethro Tull основана в Блэкпуле в 1967 году. Абрахамс играл на ее дебютном альбоме «This Was», но вскоре покинул коллектив из-за конфликтов с Андерсоном по поводу музыкального направления команды. Абрахамс хотел двигаться в направлении блюз-рока, в то время как фронтмен хотел внести в звучание элементы джаза и фолка.