Умер один из основателей Jethro Tull Мик Абрахамс

В возрасте 82 лет умер Мик Абрахамс ― один из основателей и бывший гитарист британской рок-группы Jethro Tull. Об этом говорится на официальном сайте коллектива.
Абрахамс «последние 15 лет страдал от прогрессирующих проблем со здоровьем, которые в итоге лишили его возможности выступать», отметил лидер группы Иэн Андерсон. По его словам, Абрахамс был «крайне важен» для раннего состава коллектива.
Группа Jethro Tull основана в Блэкпуле в 1967 году. Абрахамс играл на ее дебютном альбоме «This Was», но вскоре покинул коллектив из-за конфликтов с Андерсоном по поводу музыкального направления команды. Абрахамс хотел двигаться в направлении блюз-рока, в то время как фронтмен хотел внести в звучание элементы джаза и фолка.
После ухода из Jethro Tull Абрахамс основал другой коллектив ― Blodwyn Pig, который играл блюз-рок с прогрессив-элементами.
С 1971 по 2017 год музыкант занимался сольной карьерой, а после инсульта окончательно завершил концертную деятельность. Андерсон охарактеризовал его как домоседа, который «предпочитал выступать недалеко от дома, в соседних графствах».