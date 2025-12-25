Умерла актриса Вера Алентова

Через год будущая актриса отправилась покорять Москву и поступила на актерский факультет Школы-студии имени В.И.Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М.Горького. С 1965 года служила в Московском драматическом театре им. А.С.Пушкина. Ее первой ролью стала Райна в постановке «Шоколадный солдатик» по пьесе Бернарда Шоу.