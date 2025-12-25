Google разрешил пользователям менять адрес своей электронной почты

Компания Google добавит функцию, которая позволит пользователям сервиса Gmail изменять адрес своей электронной почты. Об этом говорится на сайте 9to5google.com.



Сейчас на странице поддержки Google говорится, что адрес, который оканчивается на @gmail.com «обычно нельзя изменить». Пользователи заметили, что на этой же странице на языке хинди сообщается, что теперь разрабатывается новый механизм для того, чтобы адреса на @gmail.com можно было переименовывать.



В случае изменения на прежний адрес электронной почты по-прежнему будут приходить письма — в тот же почтовый ящик, что и на новый. Старый адрес также будет работать для доступа к учетной записи. В аккаунте сохранятся все данные со старые адреса, в том числе фотографии.



Пользователь сможет повторно использовать старый адрес электронной почты, но не сможет создавать новый в течение года. У него также не будет возможности удалить свой новый адрес в течение года. Для каждого аккаунта доступно не более трех попыток изменить свой адрес.