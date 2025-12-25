Ники Минаж потеряла миллионы подписчиков и удалила инстаграм* после выступления с вдовой Чарли Кирка

Она также провела параллель между собой и Трампом, отметив, что они оба выросли в Куинсе, Нью-Йорк. «Лично мне это показало: иногда, даже в самые тяжелые моменты жизни, кажется, что ты уже никогда не сможешь вернуться. Но можешь. И наш президент это доказывает. Он прошел через все, что только может пройти человек на виду у публики, — когда о тебе постоянно лгут», ― заявила рэперша.