«Зверополис-3» находится в разработке

Режиссеры «Зверополиса-2» Байрон Ховард и Джаред Буш уже находятся в поисках идей для третьей части. Об этом они рассказали в серии вопросов и ответов для пользователей китайской платформы Weibo, сообщает интернет-портал Sina.
Создатели мультфильма пообещали, что работа над триквелом займет меньше девяти лет (столько времени прошло между первой и второй картиной).
На вопрос, на каком этапе сейчас находится разработка третьей части, Буш ответил: «Мы с Байроном очень любим исследовать и „играть“ с идеями. И, как вы заметили, в финале „Зверополиса-2“ мы аккуратно заложили несколько намеков. Например, там появляется птичье перо — и это то, над чем нам самим интересно поразмышлять. Так же волнительно думать о том, что дальше будет с Джуди и Ником».
Буш пояснил, что на создание анимационного фильма обычно уходит 4–5 лет, из которых первые 2–3 года ― поиск и разработка идей. «То есть лишь спустя примерно три года мы приходим к стадии „у нас есть сценарий, который мы готовы продвигать дальше“. Поэтому, не раскрывая, что именно мы сейчас исследуем, скажу так: сам процесс поиска — это прекрасно, потому что ты можешь удивить сам себя, а это очень важно», ― отметил он.
Отвечая, будет ли «Зверополис-3» связан с птицами, Буш сказал: «Во второй части мы отправились в мир рептилий — а кто знает, что еще там есть? Раз уж появилось птичье перо, значит, оно что-то да означает».
Ховард не исключил возможные спин-оффы франшизы, отметив, что ему очень понравился «Зверополис+».
Режиссеры также ответили на интересующие многих зрителей вопросы ― почему в мире «Зверополиса» нет кошек и собак и чем питаются местные жители. Буш сказал, что в мультфильме нет одомашненных животных, поскольку нет и самих людей, которые их бы одомашнили. По схожей причине в картине не показывают шимпанзе, горилл и других приматов. При этом в мире «Зверополиса» есть собаки, но не домашние, а дикие ― такие, которые живут в Африке.
Объясняя, как устроена пищевая цепочка в «Зверополисе», Ховард отметил, что они стараются учитывать биологические особенности животных. «Есть виды, которым жизненно необходим белок, например волки. Тогда возникает вопрос: если они не едят друг друга, то что же они едят? Ответ — рыб и насекомых, которые и „приняли удар на себя“ ради целостности мира», ― пояснил он.
«Зверополис-2» вышел в широкий прокат 26 ноября и за первые 17 дней собрал более 1 млрд долларов, поставив рекорд для голливудской анимации. На момент написания заметки сборы картины достигли 1,28 млрд долларов. «Афиша Daily» рассказывала (в мемах и шутках), почему взрослые идут смотреть мультик про лиса и крольчиху.