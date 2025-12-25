Умер актер Пэт Финн, снимавшийся в «Друзьях» и «Сайнфелде»

Среди других его телевизионных работ ― «Доктор хаус», «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», «Волшебники из Вэйверли Плэйс» и «Две девицы на мели». В кино Финн появлялся в фильмах «Чувак, где моя тачка?», «Волосатая история», «Дела с идиотами» и «Простые сложности». Всего в его фильмографии более 60 проектов.