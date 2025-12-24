Умерла основательница телекомпании РЕН ТВ Ирена Лесневская

«Ушла Ирена Стефановна Лесневская. Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по „Неделе“. И — все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни», — написала Максимовская.