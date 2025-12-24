Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
Беспилотные трамваи появятся в Петербурге к 2030 году

Фото: GottaGetRaw/Pixabay

Беспилотные трамваи появятся в Петербурге к 2030 году, заявил гендиректор «ПК Транспортные системы» Андрея Юхненко в интервью изданию «Деловой Петербург». Технологии испытывают в городе с 2018 года.

По словам Юхненко, первые испытания прошли на Невском заводе электрического транспорта. Но пока использование беспилотников без водителей ограничивает федеральное законодательство.

«За 7 лет научным путем доказано: обучить беспилотный трамвай безопасному движению можно, а вот пассажиров научить правилам дорожного движения — невозможно», — поделился Юхненко.

Он добавил, что в 2030 году в Петербурге начнут тестировать трамваи, в кабинах которых вообще не будет водителя. К тому времени, как предполагается, в городе появится необходимая инфраструктура, в том числе защита от кибератак.

