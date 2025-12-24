Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
В работе Steam произошел глобальный сбой

Фото: Onur Binay/Unsplash

Сервис Steam перестал работать у пользователей по всему миру. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Проблемы с доступом к платформе начались после 21:00. Сайт не открывается в разных странах Европы и Азии, а также в США и России. В чем причина, пока неясно.

Steam — популярная платформа для загрузки компьютерных игр. Она принадлежит американской компании Valve и существует с 2003 года.

В мае данные 89 млн аккаунтом Steam были украдены хакерами. В компании заявили, что взлома систем сервиса не происходило и утечка не угрожает безопасности пользователей.

