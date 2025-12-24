Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
В России запретили рекламу продажи шиншилл

Фото: Nyusha Svoboda/Unsplash

Столичный суд запретил распространять рекламу о продаже шиншилл, поскольку животные занесены в Красный список Международного союза охраны природы. Об этом написало РИА «Новости».

Шиншиллы признаны вымирающим видом. Согласно российским законам, ведущая к сокращених их численности деятельность запрещена. Как оказалось, речь также об объявлениях о продаже грызунов в качестве питомцев.

Суд посчитал, что такие сообщения должны быть запрещены. Они, как отметили в суде, часто не содержат данных о происхождении животных и могут формировать спрос, что в свою очередь способствует незаконному обороту.

Шиншиллы — грызуны, типичные для пустынных высокогорных районов Чили, Перу, Боливии и Аргентины. Они одомашнены в 1919 году. Искусственное разведение этих животных позволило увеличить мировую популяцию, но она по-прежнему мала. В СССР первая шиншилловодческая ферма появилась в 1960 году.

