Франция признала электронную музыку национальным достоянием

Французская электронная сцена, знаменитая своим особым стилем, официально внесена в Национальный реестр нематериального культурного наследия Франции. Это решение открывает путь к получению престижного статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Инициатива закрепляет культурную значимость жанра, представленного легендарными именами — от Жан-Мишеля Жарра до мировых звезд Daft Punk, Justice, Air, Cassius, Phoenix и других.
Министр культуры Франции Рашида Дати подчеркнула, что электронная музыка «по праву заняла место в национальном наследии», а ночные клубы получили официальный статус «мест художественного выражения».
Особую роль в формировании французского стиля сыграл Жан-Мишель Жарр, чей инструментальный альбом «Oxygène» (1976), созданный на синтезаторах, стал прорывом. Сам Жарр, много лет являющийся послом ЮНЕСКО, назвал это решение «исторической вехой».