Посмотрите эксклюзивный отрывок из новогодней комедии «Добрый доктор»

«Афиша Daily» публикует эксклюзивный фрагмент из новогодней комедии «Добрый доктор». Она выйдет в прокат 8 января.
Действие «Доброго доктора» разворачивается 1 января в Москве, в очень разных районах — от гламурного ЦАО до демократичных спальных окраин города. Сюжет рассказывает о враче со скверным характером Олеге Мандрыгине и молодом курьере Диме.
Однажды их судьбы переплетаются: Дима неудачно врезается на велосипеде в Олега Семеновича. Теперь, чтобы Мандрыгину не потерять работу и не оставить без внимания пациентов, Диме придется притвориться настоящим врачом и отправиться вместо него на вызовы.
Главные роли в фильме исполнили Юрий Стоянов (врач Олег Мандрыгин) и Виктор Хориняк (курьер Дима). «Добрый доктор» стал полнометражным дебютом режиссера Никиты Грамматикова (сериал «Ева, рожай!»), а сценарий написал Илья Куликов («Полицейский с Рублевки»).