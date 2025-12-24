В Швейцарии запустили горячую линию для жалоб на бобров

В Швейцарии, где популяция бобров стремительно растет, запустили горячую линию для жалоб на этих животных. Об этом сообщает The Guardian.
На эту линию могут позвонить фермеры, дачники или муниципальные служащие, столкнувшиеся с ущербом от деятельности бобров: поваленными деревьями, поврежденными дорогами из-за нор или подтоплениями из-за плотин.
Операторами линии работают экологи. Они не только консультируют, но и выезжают на место, чтобы оценить ущерб и помочь найти компромиссное решение. Например, установить защиту для ценных деревьев или безопасно скорректировать конструкцию бобровой плотины, чтобы предотвратить затопление.
В особых случаях пострадавшим может быть назначена денежная компенсация из специального государственного фонда. Издание подчеркивает, что этот подход — часть уникальной швейцарской стратегии, которая отвергает отстрел животных.
Вместо этого здесь делают ставку на управление конфликтами и просвещение. Главная цель — не уничтожение бобров, а поиск баланса, при котором люди учатся мирно сосуществовать с этими важными для экосистемы животными, чья деятельность, несмотря на бытовые неудобства, в конечном итоге восстанавливает реки и повышает биоразнообразие.