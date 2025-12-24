Барная школа Solution выпустила книгу «Архитектура коктейля»

Барная школа Solution представила книгу «Архитектура коктейля: от концепта до рецепта» — руководство по миксологии. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели издания.
Они отметили, что «Архитектура коктейля» — не просто сборник рецептов. Авторы назвают его первой книгой, в которой подробно и с научной точки зрения разбирается баланс вкуса.
«Книга была написана для русскоязычных барменов и профессионалов ресторанной индустрии. Для того чтобы дать толчок всей индустрии и вывести ее на новый уровень», — отметила команда издания.
Особенное место в книге занимает коллекция ингредиентов, собранных по всей России. Специалисты рассказывают, где их найти и как использовать. Поиск ценности в эндемиках они называют одной из причин создания «Архитектуры коктейля».
На составление издания ушло 20 месяцев. Авторы с 15-летним опытом в миксологии провели более сотни дегустаций, попробовали десятки комбинаций базовых рецептов и сделали 20 уникальных заготовок — настоек, дистиллятов, кордиалов, сиропов.
В результате получилась книга, охватывающая весь путь создания коктейля. Она рассказывает об эволюции профессии бармена, нейромиксологии и физиологии вкуса, техниках приготовления напитков и их категориях, а также о дизайне коктейлей.