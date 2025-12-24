Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
Pink Floyd выпустили видеоклип на легендарную песню «Wish You Were Here» спустя полвека

Фото: Pink Floyd/YouTube

Британская группа Pink Floyd представила официальный видеоклип на одну из своих самых знаменитых композиций «Wish You Were Here».

Релиз ролика приурочен к 50-летнему юбилею одноименного альбома, который был переиздан в обновленных цифровых и физических форматах в начале декабря 2025 года. Визуальный ряд клипа представляет собой коллаж из символичных и психоделических образов.

Он начинается с кадра луны, после чего зрителя погружают в поток сюрреалистичных изображений: сперматозоиды, устремляющиеся к яйцеклетке, глаз, объятый пламенем, и огни в темноте. Эти абстрактные сцены перемешиваются с архивными черно-белыми кадрами.

Для празднования юбилея группа организовала серию поп-ап-магазинов в Великобритании, Европе и США, где среди прочего продается эксклюзивное издание фан-зина Brain Damage. Еще британский комик и художник Ноэл Филдинг создал серию картин, вдохновленных основателем группы Сидом Барреттом, в честь переиздания эпической композиции «Shine on You Crazy Diamond».

