Мэрайя Кэри выиграла суд по делу о плагиате песни «All I Want for Christmas Is You»

Впервые Стоун подал иск к Кэри на 20 млн долларов в 2022 году. Он утверждал, что был соавтором песни с таким же названием и не давал разрешения на ее использование. По словам Стоуна, его группа Vince Vance and the Valiants записала и выпустила свой трек в 1989 году, а в 1993 году и клип на нее. Позже автор песен отозвал свой иск.