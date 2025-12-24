Люси Лю рассказала, что просила Джеки Чана научить ее трюкам, но тот ей отказал

Люси Лю рассказала, что во время работы над боевиком «Шанхайский полдень» просила коллегу Джеки Чана научить ее трюкам, но тот отказался. Интервью с актрисой есть на канале стримингового сервиса Criterion.
«Он сказал, что ему не следует учить меня такому, потому что сломал все кости в своем теле. Тогда я тайком попросила его команду научить меня кое-чему. Они немного показали, но, похоже, у них есть правило: не давать людям ломать кости», — вспомнила Люси Лю.
Премьера ленты «Шанхайский полдень» состоялась в 2000 году. В комедийном вестерне рассказывается о китайском императорском гвардейце Чон Ване и американском разбойнике Рое. Они объединяются, чтобы спасти похищенную китайскую принцессу, и на протяжении фильма попадают в комичные и опасные ситуации.
Режиссером картины выступил Том Дей, а сценарий написали Майлз Миллар и Альфред Гоф. В фильме также снялись Брэндон Меррилл, Роджер Юань, Ксандер Беркли, Джейсон Коннери и другие.
Недавно стало известно, что четвертый фильм из серии «Доспехи бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане. В конце сентября Джеки Чан посетил Алматы, чтобы найти локации для будущей картины.