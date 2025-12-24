Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
Люси Лю рассказала, что просила Джеки Чана научить ее трюкам, но тот ей отказал

Фото: Spyglass Entertainment

Люси Лю рассказала, что во время работы над боевиком «Шанхайский полдень» просила коллегу Джеки Чана научить ее трюкам, но тот отказался. Интервью с актрисой есть на канале стримингового сервиса Criterion.

«Он сказал, что ему не следует учить меня такому, потому что сломал все кости в своем теле. Тогда я тайком попросила его команду научить меня кое-чему. Они немного показали, но, похоже, у них есть правило: не давать людям ломать кости», — вспомнила Люси Лю.

Премьера ленты «Шанхайский полдень» состоялась в 2000 году.  В комедийном вестерне рассказывается о китайском императорском гвардейце Чон Ване и американском разбойнике Рое. Они объединяются, чтобы спасти похищенную китайскую принцессу, и на протяжении фильма попадают в комичные и опасные ситуации.

Режиссером картины выступил Том Дей, а сценарий написали Майлз Миллар и Альфред Гоф. В фильме также снялись Брэндон Меррилл, Роджер Юань, Ксандер Беркли, Джейсон Коннери и другие.

Недавно стало известно, что четвертый фильм из серии «Доспехи бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане. В конце сентября Джеки Чан посетил Алматы, чтобы найти локации для будущей картины.

