Роб и Мишель Райнер погибли через несколько минут после нападения

Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
Люси Лю рассказала, что просила Джеки Чана научить ее трюкам, но тот ей отказал
Синоптик: в новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз около 15 градусов
Средняя стоимость новогоднего тура за границу — 150–200 тыс. рублей
Спрос на мужские бьюти-услуги в Москве в 2025 году вырос на 25–30%
Второй сезон «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном выйдет на «Амедиатеке» в январе
25 российских кинокритиков выбрали лучшие отечественные сериалы года — «Аутсорс» и «Дыши»
Есть ли клещи на новогодних елках и стоит ли их бояться: мнение биологов
Яндекс Go добавил продажу билетов на электрички
«Афиша» выпустила 3 новогодних спецпроекта: «Суетолог», история новогодней елки и маршрут по ВДНХ
Фильм «Картины дружеских связей» Сони Райзман начнут показывать в кинотеатрах с 19 марта 2026 года
Аналитики Rambler& Co: пользователи стали более избирательными в выборе новостей
В повторный прокат выйдет «Броненосец „Потемкин“» Эйзенштейна
Анна Асти открыла бар «Сплетни by Anna Asti» в центре Москвы
«Звездные войны» обзавелись новогодней пряничной короткометражкой
На Flightradar24 теперь можно отслеживать сани Санта-Клауса в реальном времени
Актеры «Фоллаута» перечислили свои любимые праздничные фильмы
«Кей-поп-охотницы на демонов» набрали 500 млн просмотров на Netflix
Опрос: каждый третий россиянин хочет отправиться в 1990-е годы, чтобы встретить Новый год
Актеру Расселлу Брэнду предъявили новые обвинения в сексуализированном насилии
Кейт Хадсон рассказала, что отказалась от роли Мэри Джейн в «Человеке-пауке»
Норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли мертвым в Италии
Вышел трейлер «Отпуска по семейным обстоятельствам». Релиз фильма в России намечен на январь
Музей транспорта Москвы выпустил елочную игрушку в виде гаража Мельникова
Джей Ди и Терк дурачатся в больнице в новом тизере перезапуска «Клиники»
В Ростовской области в приюте для животных обнаружили сотни погибших питомцев
«Рождественское чудо»: в США хозяева спустя год нашли кошку, которая потерялась во время урагана
«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года

Роб и Мишель Райнер погибли через несколько минут после нападения

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес обнародовал официальные свидетельства о смерти режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель Сингер Райнер. Об этом пишет The Guardian.

Согласно документам, тело Райнера было обнаружено в 15.45, а его жены — в 15.46 14 декабря в их доме в Брентвуде. Причиной смерти обоих указаны «множественные колото-резаные ранения».

В графе «обстоятельства» значится «убийство, совершенное другим лицом с использованием ножа». Время между нападением и смертью оценено как «минуты», однако точное время и дата смерти в документах обозначены как «неизвестные».

В свидетельствах также указан предпочтительный способ погребения — «кремация», но подтверждения о проведении этой процедуры на данный момент нет. Двое детей пары, Джейк и Роми Райнер, в своем новом заявлении поблагодарили общественность за поддержку и сообщили, что информация о мемориальной церемонии в честь родителей будет объявлена позже.

Их брат, Ник Райнер, подозреваемый в убийстве родителей, предстал перед судом 17 декабря, но не признал свою вину. Следующее слушание по его делу назначено на 7 января.

Расскажите друзьям