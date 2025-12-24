Роб и Мишель Райнер погибли через несколько минут после нападения

Департамент общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес обнародовал официальные свидетельства о смерти режиссера Роба Райнера и его супруги Мишель Сингер Райнер. Об этом пишет The Guardian.
Согласно документам, тело Райнера было обнаружено в 15.45, а его жены — в 15.46 14 декабря в их доме в Брентвуде. Причиной смерти обоих указаны «множественные колото-резаные ранения».
В графе «обстоятельства» значится «убийство, совершенное другим лицом с использованием ножа». Время между нападением и смертью оценено как «минуты», однако точное время и дата смерти в документах обозначены как «неизвестные».
В свидетельствах также указан предпочтительный способ погребения — «кремация», но подтверждения о проведении этой процедуры на данный момент нет. Двое детей пары, Джейк и Роми Райнер, в своем новом заявлении поблагодарили общественность за поддержку и сообщили, что информация о мемориальной церемонии в честь родителей будет объявлена позже.
Их брат, Ник Райнер, подозреваемый в убийстве родителей, предстал перед судом 17 декабря, но не признал свою вину. Следующее слушание по его делу назначено на 7 января.