Средняя стоимость новогоднего тура за границу — 150–200 тыс. рублей

Фото: Josh Marty/Unsplash

8–9-дневный тур за границу на новогодние каникулы в 2026 году будет стоит примерно 150–200 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

В эту сумму входит размещение в отеле категории 3–4 звезды с завтраком. Выбор пятизвездочного отеля увеличивает стоимость минимум до 250 тыс. рублей.

Однако, как отмечает эксперт, новогодний отпуск россиян редко длится неделю. Большинство путешественников предпочитает более короткие поездки — по 3-4 дня, близко к Рождеству. 3–4-дневная поездка по России с комфортным размещением, завтраками, новогодним ужином и минимальной развлекательной программой обойдется примерно в 80–100 тыс. рублей на человека (без учета дороги).

Ранее исследователи банка «Точка» выяснили, что россияне реже всего берут отпуск в январе. В этот период доля отдыхающих в 2 раза ниже среднегодовой и в 4 раза ниже, чем в июле.

Выбор времени для отпуска зависит от профессии. В 2025 году бухгалтеры в 2 раза чаще других уходили в отпуск в мае, сразу после сдачи годовой отчетности. В добывающей промышленности пик отпусков сместился на зиму из-за остановки работ в суровом климате. Сотрудники турагентств реже отдыхают летом, чаще — риелторы.

