Однако, как отмечает эксперт, новогодний отпуск россиян редко длится неделю. Большинство путешественников предпочитает более короткие поездки — по 3-4 дня, близко к Рождеству. 3–4-дневная поездка по России с комфортным размещением, завтраками, новогодним ужином и минимальной развлекательной программой обойдется примерно в 80–100 тыс. рублей на человека (без учета дороги).