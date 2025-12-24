Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму

Основатель Telegram Павел Дуров готов покрыть расходы на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для женщин до 37 лет, которые захотят использовать его донорскую сперму. Такое предложение размещено на сайте московской клиники репродукции «АльтраВита».
«Это щедрый вклад в общество от человека, который стремится помочь тем, кто мечтает стать родителями. Павел Дуров компенсирует нашей клинике все расходы, связанные с программами ЭКО, где используется его сперма», — подчеркивается на сайте.
В 2024 году Дуров рассказал, что в прошлом стал донором спермы, и в результате, по его словам, у него появилось более 100 биологических детей в 12 странах. Он также сообщал о намерении опубликовать свой ДНК-код, чтобы его дети при желании могли находить друг друга в будущем.
По словам предпринимателя, около 15 лет назад он впервые согласился на донорство, чтобы помочь другу, столкнувшемуся с проблемами фертильности. Впоследствии клиника предложила ему продолжить сдачу биоматериала для помощи другим парам. При этом у самого основателя Telegram на данный момент шесть официально признанных им детей от трех разных женщин.
Предприниматель также заявлял о своих планах относительно наследства. Он намерен оставить свое состояние всем биологическим наследникам на равных условиях, включая детей, рожденных благодаря донорству. Однако вступить в права наследования они смогут не ранее чем через 30 лет. По словам Дурова, такая отсрочка призвана дать его детям возможность прожить обычную жизнь, построить карьеру и не зависеть от финансового состояния отца с юных лет.