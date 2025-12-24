Спрос на мужские бьюти-услуги в Москве в 2025 году вырос на 25–30%

«Однако в отличие от женщин представители сильного пола чаще приходят с четкой целью — решить конкретную задачу: убрать морщины, улучшить текстуру кожи, избавиться от признаков усталости. Это делает их спрос более целевым и менее ориентированным на регулярные профилактические процедуры», — сказал Абелев.