Второй сезон «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном выйдет на «Амедиатеке» в январе

Второй сезон шпионского сериала «Ночной администратор» выйдет в российском онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

Сериал станет доступен на платформе в январе 2026 года, точная дата будет известна позже. Мировая премьера второго сезона запланирована на 11 января на канале BBC и стриминге Amazon Prime Video.

События продолжения перенесут зрителей в Колумбию спустя восемь лет после финала первой части. Спокойная жизнь бывшего британского солдата Джонатана Пайна (Том Хиддлстон) окажется под угрозой после новой встречи со старым врагом.

Вместе с Хиддлстоном в сериал вернутся Оливия Колман в роли Анджелы Берр, а также Алистер Петри, Дуглас Ходж, Майкл Нардон и Ноа Джуп. Хью Лори (Ричард Онслоу Ропер), Том Холландер (майор Коркоран) и Элизабет Дебики (Джед Маршалл) в продолжении не появятся.

Первый сезон «Ночного администратора» вышел в 2016 году и получил широкое признание критиков. Он получил премию «Эмми» за лучшую режиссуру, а также три «Золотых глобуса».

