«Афиша» выпустила 3 новогодних спецпроекта: «Суетолог», история новогодней елки и маршрут по ВДНХ

Редакция «Афиши Daily» уже опубликовала масштабный и яркий спецпроект, посвященный истории новогодней елки в России. Материал рассказывает, как традиция зародилась в царской России, была почти забыта после Октябрьской революции, а затем вернулась, обретя новые символы: например, мандарины и Деда Мороза. Последний стал неотъемлемой частью праздника лишь накануне Великой отечественной войны. В спецпроекте также собраны рекомендации по выбору елки для посещения взрослыми или с детьми.