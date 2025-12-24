Яндекс Go добавил продажу билетов на электрички

Яндекс Go интегрировал в свое приложение продажу билетов на электрички. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
Новая функция доступна в разделе «Транспорт» и позволяет не только построить маршрут до нужной станции и посмотреть расписание поездов ЦППК и МТППК, но и сразу перейти к оплате проезда.
Пассажиры могут покупать билеты как из столицы, так и из близлежащих областей, включая Рязанскую и Калужскую. Оплата возможна банковской картой или через Систему быстрых платежей.
Приобретенный электронный билет с QR-кодом сохраняется в истории заказов приложения. Чтобы пройти на станцию, нужно отсканировать QR‑код на экране турникета или валидатора. После этого в приложении появится штрихкод — пригодится, чтобы открыть турникет и предъявить контролеру.
Это обновление стало частью более масштабной стратегии по развитию супераппа как универсального транспортного приложения. Уже сейчас в нем можно пополнить Тройку, купить билет на скоростной поезд до аэропорта, а в некоторых российских городах, включая Великий Новгород, Ярославль, Рыбинск и Вологду, оплатить проезд в городском транспорте.