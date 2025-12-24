Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года

Яндекс Go добавил продажу билетов на электрички

Фото: OlesyaCh

Яндекс Go интегрировал в свое приложение продажу билетов на электрички. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Новая функция доступна в разделе «Транспорт» и позволяет не только построить маршрут до нужной станции и посмотреть расписание поездов ЦППК и МТППК, но и сразу перейти к оплате проезда.

Пассажиры могут покупать билеты как из столицы, так и из близлежащих областей, включая Рязанскую и Калужскую. Оплата возможна банковской картой или через Систему быстрых платежей.

Приобретенный электронный билет с QR-кодом сохраняется в истории заказов приложения. Чтобы пройти на станцию, нужно отсканировать QR‑код на экране турникета или валидатора. После этого в приложении появится штрихкод — пригодится, чтобы открыть турникет и предъявить контролеру.

Это обновление стало частью более масштабной стратегии по развитию супераппа как универсального транспортного приложения. Уже сейчас в нем можно пополнить Тройку, купить билет на скоростной поезд до аэропорта, а в некоторых российских городах, включая Великий Новгород, Ярославль, Рыбинск и Вологду, оплатить проезд в городском транспорте.
 

Яндекс