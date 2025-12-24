Есть ли клещи на новогодних елках и стоит ли их бояться: мнение биологов

Павел Дуров предложил оплатить ЭКО женщинам, которые захотят использовать его донорскую сперму
Люси Лю рассказала, что просила Джеки Чана научить ее трюкам, но тот ей отказал
Роб и Мишель Райнер погибли через несколько минут после нападения
Синоптик: в новогоднюю ночь в Москве ожидается мороз около 15 градусов
Средняя стоимость новогоднего тура за границу — 150–200 тыс. рублей
Спрос на мужские бьюти-услуги в Москве в 2025 году вырос на 25–30%
Второй сезон «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном выйдет на «Амедиатеке» в январе
25 российских кинокритиков выбрали лучшие отечественные сериалы года — «Аутсорс» и «Дыши»
Яндекс Go добавил продажу билетов на электрички
«Афиша» выпустила 3 новогодних спецпроекта: «Суетолог», история новогодней елки и маршрут по ВДНХ
Фильм «Картины дружеских связей» Сони Райзман начнут показывать в кинотеатрах с 19 марта 2026 года
Аналитики Rambler& Co: пользователи стали более избирательными в выборе новостей
В повторный прокат выйдет «Броненосец „Потемкин“» Эйзенштейна
Анна Асти открыла бар «Сплетни by Anna Asti» в центре Москвы
«Звездные войны» обзавелись новогодней пряничной короткометражкой
На Flightradar24 теперь можно отслеживать сани Санта-Клауса в реальном времени
Актеры «Фоллаута» перечислили свои любимые праздничные фильмы
«Кей-поп-охотницы на демонов» набрали 500 млн просмотров на Netflix
Опрос: каждый третий россиянин хочет отправиться в 1990-е годы, чтобы встретить Новый год
Актеру Расселлу Брэнду предъявили новые обвинения в сексуализированном насилии
Кейт Хадсон рассказала, что отказалась от роли Мэри Джейн в «Человеке-пауке»
Норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли мертвым в Италии
Вышел трейлер «Отпуска по семейным обстоятельствам». Релиз фильма в России намечен на январь
Музей транспорта Москвы выпустил елочную игрушку в виде гаража Мельникова
Джей Ди и Терк дурачатся в больнице в новом тизере перезапуска «Клиники»
В Ростовской области в приюте для животных обнаружили сотни погибших питомцев
«Рождественское чудо»: в США хозяева спустя год нашли кошку, которая потерялась во время урагана
«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года

Есть ли клещи на новогодних елках и стоит ли их бояться: мнение биологов

Фото: Baza

Специалисты Роспотребнадзора и биологи опровергли информацию об опасных клещах, которых находят на новогодних елках. В конце декабря эта информация появилась в СМИ. Сообщалось, что из-за теплой зимы россияне стали замечать членистоногих, которых заносят в жилища вместе с живыми елками, купленными на базарах. Подобная информация поступала из Москвы, Подмосковья и Петербурга.

В Роспотребнадзоре рассказали, что клещи зимуют в лесной подстилке, под опавшими листьями и в верхнем слое почвы. На ели и другие деревья они не залезают даже летом.

«Крайне редко для зимовки клещ может забраться в рыхлую кору старой ели, почти у самой земли. Но для новогодней рубки используют молодые деревья с крепкой корой. Поэтому занести клеща с елкой маловероятно», — успокоили горожан в ведомстве.

Там добавили, что некоторые насекомые и другие членистоногие все же могут попасть в дом с новогодним деревом, но для человека они не опасны и не выживут из-за неподходящей влажности и отсутствия пищи.

Сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова энтомолог Вадим Марьинский сообщил, что никаких еловых или хвойных клещей не существует. «Кадры, которые распространяются в сети, демонстрируют клопов. Клопы — это насекомые. Клещи — это паукообразные. Отличить насекомых от паукообразных очень просто: у насекомых шесть ног, у паукообразных восемь», — сказал он.

Видео: «Осторожно, Москва»

Специалист добавил, что клещи зимуют в верхнем слое почвы в лесной подстилке. В молодых елях они не зимуют, поэтому беспокоиться не о чем.

Биолог Павел Глазков добавил, что на елках живут не обычные клещи, а микроскопические и для людей они совершенно не опасны. «На елках также могут быть жуки-пилильщики, короеды, тля и другие безобидные для человека насекомые», — отметил эксперт.

Кандидат биологических наук руководитель лаборатории защиты леса от карантинных и инвазивных организмов ФБУ «ВНИИЛМ» Юрий Гниненко тоже согласен с коллегами. Он подчеркнул, что на елках живут только паутинные клещи, которые быстро погибают из-за неподходящей влажности и отсутствия пищи.

«Опасные таежные клещи, которые именуются Ixodes persulcatus, не зимуют в кронах. И в принципе их нельзя занести с елкой в квартиру», — подчеркнул Юрий Гниненко.

Эколог Илья Рыбальченко пояснил, что выращенные в питомниках елки не подвержены заражению паразитами. «Все эти рассказы — это даже не хайп, а совершенно четкая кампания производителей искусственных елок, которые хотят больше продать. Что же касается хвойных клещей, то мы должны понимать, что носителями энцефалита являются совершенно другие насекомые, так же, как и боррелиоза», — сказал специалист.

Слухи о клещах на елках появляются далеко не первый год. Обычно они распространяются через рассылки в WhatsApp и телеграм-каналы. Роспотребнадзор опровергал уже эту информацию как минимум в 2018 и 2021 годах.

В магазинах по продаже живых елок рассказали «Афише Daily», что эта новость пока не повлияла на продажи символа Нового года. «От наших клиентов таких жалоб не поступало», — прокомментировали в магазине «Господин Елкин».

В Москве до 31 декабря работают 250 елочных базаров: они открыты в каждом административном округе города. В ассортименте ― ели из Пермского края, Кировской области и Башкирии. Кроме традиционных хвойных деревьев продаются сосна и лапник.

Расскажите друзьям