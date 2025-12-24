В повторный прокат выйдет «Броненосец „Потемкин“» Эйзенштейна

Кинокомпания K24 опубликовала трейлер фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потемкин“», который выйдет в повторный прокат 29 января.
Это событие приурочено к 100-летию картины и выходу книги «История постановки фильма „Броненосец ‚Потемкин‘“» Вениамина Вишневского от издательства «Киноартель 1895».
Зрителям будет представлена версия 1976 года, восстановленная на киностудии «Мосфильм» под художественным руководством Сергея Юткевича с музыкальным сопровождением Дмитрия Шостаковича. Научным консультантом выступил историк кино Наум Клейман.
Фильм изначально был задуман как часть масштабного проекта к 20-летию революции 1905 года. По сценарию Нины Агаджановой-Шутко фильм должен был состоять сразу из нескольких ключевых исторических эпизодов — от русско-японской войны до общественных восстаний в Санкт-Петербурге. 27-летний Эйзенштейн, однако, решил сосредоточиться на одном эпизоде — восстании матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» в июне 1905 года.
Съемки проходили в Одессе, на месте исторических событий, а знаменитая сцена на Потемкинской лестнице навсегда вошла в историю мирового кино. Первый показ картины состоялся 18 января 1926 года в московском электротеатре «Художественный».