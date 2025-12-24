В Москве повысили штраф за безбилетный проезд с 2000 до 5000 рублей

Штраф в 1000 рублей также будет применяться за провоз велосипедов и средств индивидуальной мобильности, размещение ручной клади на сиденьях в вагонах, прослушивание аудио в метро без наушников, бег по эскалаторам и траволаторам, использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления без письменного разрешения руководства метрополитена, а также за проезд в пачкающей и зловонной одежде.