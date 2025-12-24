Анна Асти открыла бар «Сплетни by Anna Asti» в центре Москвы

Певица Анна Асти открыла флагманский танцевальный караоке-бар «Сплетни» на Кузнецком мосту в Москве. Об этом сообщает Rocket Mag.
Бар выполнен в современном лофте, в центре — танцпол с выступлениями диджеев и интерактивными шоу. Арт-программа включает концерты, тематические вечера и стендап. Меню состоит из авторских коктейлей и фьюжн-блюд.
Бар работает ежедневно с 18.00 до 06.00. Это уже второй бар певицы. В 2023 году такое же заведение открылось в Петербурге на Конюшенной площади.
Летом с исполнительницей произошел курьезный случай — Анна случайно выбила себе передние зубы во время выступления. Артистка вспомнила, как в самом начале концерта она начала петь песню «Космически», и у нее из рук выпал микрофон. Устройство далеко откатилось, но коллеги певицы быстро его заменили. В спешке Асти сделала неудачное движение и ударила зубы металлической головкой. В перерыве шоу звезда посетовала, что из‑за инцидента, а также особенного костюма стала похожа на кролика.