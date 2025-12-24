Анна Асти открыла бар «Сплетни by Anna Asti» в центре Москвы

Летом с исполнительницей произошел курьезный случай — Анна случайно выбила себе передние зубы во время выступления. Артистка вспомнила, как в самом начале концерта она начала петь песню «Космически», и у нее из рук выпал микрофон. Устройство далеко откатилось, но коллеги певицы быстро его заменили. В спешке Асти сделала неудачное движение и ударила зубы металлической головкой. В перерыве шоу звезда посетовала, что из‑за инцидента, а также особенного костюма стала похожа на кролика.