«Звездные войны» обзавелись новогодней пряничной короткометражкой

Иллюстрация: Star Wars Kids

На официальном канале «Звездных войн» появилась мини-версия «Новой надежды», рассказанная с помощью имбирных пряников. Короткометражный фильм получил название «Звезда Смерти из пряников рассыпается».

Над проектом работала компания Industrial Light & Magic — она же создавала визуальные эффекты к фильмам из серии «Звездные войны». Картина вошла в серию «Star Wars Minis».

В ней показаны Звезда Смерти, Дарт Вейдер и истребители X-wing, полностью созданные из имбирного печенья. Идея для такой короткометражки пришла создателям благодаря увлечению кулинарными реалити-шоу. «Мы собираем кучу референсов и используем устройства для захвата объектов в 3D, чтобы загрузить их в компьютер и сравнить с тем, что мы строим. Это добавляет дополнительный уровень достоверности, очарования и магии», — рассказал художник ILM Лэндис Филдс.

Авторы специально добавляли в кадр несовершенства, чтобы печенье выглядело более реалистичным. «Как знает любой, кто пытался собрать пряничный домик, это что угодно, но только не идеально. Ты пытаешься склеить что-то глазурью. Это часть очарования», — объясняет Филдс.

Видео: Star Wars Kids

Недавно первая картина, изобразившая вселенную «Звездных войн», ушла с молотка за 3,875 млн долларов. Она установила рекорд стоимости для предметов, связанных с франшизой.

Картина написана акрилом с помощью аэрографа художником и дизайнером кинопостеров Томом Юнгом. Она впервые появилась в газетной рекламе 13 мая 1977 года — чуть менее чем за две недели до выхода космической саги Джорджа Лукаса.

