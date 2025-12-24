«Звездные войны» обзавелись новогодней пряничной короткометражкой

В ней показаны Звезда Смерти, Дарт Вейдер и истребители X-wing, полностью созданные из имбирного печенья. Идея для такой короткометражки пришла создателям благодаря увлечению кулинарными реалити-шоу. «Мы собираем кучу референсов и используем устройства для захвата объектов в 3D, чтобы загрузить их в компьютер и сравнить с тем, что мы строим. Это добавляет дополнительный уровень достоверности, очарования и магии», — рассказал художник ILM Лэндис Филдс.