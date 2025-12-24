На Flightradar24 теперь можно отслеживать сани Санта-Клауса в реальном времени

На Flightradar24 — веб-сервисе, позволяющем в реальном времени наблюдать за положением самолетов по всему миру, — стало доступно отслеживание саней Санта-Клауса. Наблюдать за его путешествием можно по ссылке.
Начальной и конечной точкой маршрута, конечно, указан Северный полюс. В настоящий момент Санта облетает Австралию. Ранее он успел побывать в Новой Зеландии и Гренландии. За полетом волшебника сейчас наблюдает более 58 тыс. человек.
В графе «тип воздушного судна» указаны «сани», а в качестве регистрационного номера значится «Хо-хо-хо». Возраст транспортного средства составляет 1753 года.
Тем временем в России Дед Мороз объезжает всю страну на поезде. 9 ноября он выехал из Великого Устюга во Владивосток, за два месяца путешествий он планирует остановиться в 70 городах.
В яркую передвижную резиденцию волшебника входят его приемная, вагон «Сказочная деревня» с играми и квестами, лавка с сувенирами, ресторан с угощениями. В вагоне Снежной королевы юные посетители попадут в мир кривых зеркал, а в вагоне — кукольном театре посмотрят сценки.
Поезд совершит двухдневную остановку в Москве 2–3 января, а 6–7 января будет принимать гостей в Петербурге и Новом Петергофе.