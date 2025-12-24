Актеры «Фоллаута» перечислили свои любимые праздничные фильмы

Маколей Калкин любимой назвал комедию «Один дома»: «„Один дома-3“. Но, если серьезно, я бы точно выбрал „Один дома“, потому что у меня с этим фильмом как будто замкнулся круг: теперь я показываю его своим детям. Мой старший сын считает себя Кевином из фильма. Да, он очень на меня похож. Мы разыгрываем эту сцену с вечеринкой: я дергаю за веревочки и все такое — каждый раз, когда он встает и начинает это изображать. И я такой: „Ладно, поехали“».