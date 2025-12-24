Опрос: каждый третий россиянин хочет отправиться в 1990-е годы, чтобы встретить Новый год

Музыкальный сервис «Звук» узнал, как россияне праздновали Новый год в прошлые десятилетия, какие хиты с 1960-х по 2010-е создают настроение и какие традиции хранятся в семьях спустя годы. Исследование приурочено к выходу интерактивного новогоднего проекта «Вспомнить все». В опросе участвовали 1219 человек в возрасте от 18 до 55 лет, результаты есть у «Афиши Daily».