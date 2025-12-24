«Очень странные дела» стал самым популярным сериалом в истории Netflix

Общее число просмотров «Очень странных дел» превысило 1,2 млрд, сообщает Variety. Сериал стал самым популярным в истории Netflix еще до выхода заключительных эпизодов 5-го сезона.
«Очень странные дела» обошли такие хиты стриминга, как «Игра в кальмара» и «Уэнсдей». Лишь отдельные сезоны этих шоу опережают четвертый сезон сериала братьев Даффер, который фанаты активно пересматривали перед премьерой пятого.
Число просмотров рассчитывается по следующей формуле: общее время, которое все пользователи потратили на просмотр, разделенное на полную длительность сериала.
Премьера финального сезона «Очень странных дел» разделена на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, следующие три станут доступны 25 декабря, а финал запланирован на 31 декабря.
Действие пятого сезона разворачивается в 1987 году — спустя полтора года после событий четвертого сезона. Хокинс теперь находится под контролем военных, и они охотятся на Одиннадцать, из-за чего ей приходится скрываться. В основе сюжета — решающее противостояние героев с главным злодеем Векной.
Первая часть пятого сезона «Очень странных дел» набрала 59,6 млн просмотров за первые пять дней. Это самый крупный старт в истории англоязычных сериалов Netflix. Среди всех премьер Netflix этот результат занимает третье место, уступая лишь второму и третьему сезонам корейского триллера «Игра в кальмара».