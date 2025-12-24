«Очень странные дела» стал самым популярным сериалом в истории Netflix

«Очень странные дела» обошли такие хиты стриминга, как «Игра в кальмара» и «Уэнсдей». Лишь отдельные сезоны этих шоу опережают четвертый сезон сериала братьев Даффер, который фанаты активно пересматривали перед премьерой пятого.