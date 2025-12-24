Ночь с 23 на 24 декабря стала в Москве самой морозной с начала зимы

В четверг морозы смягчатся, температура будет от –1 до –6 градусов. С утра пройдет слабый снег, а к вечеру начнется снегопад — он принесет до 4 сантиметров снега. В пятницу снежный покров вырастет до 6 сантиметров, а температура будет колебаться около 0 градусов. В выходные немного похолодает: в субботу от –1 до –6 градусов, в воскресенье от –3 до –8 градусов.