Ночь с 23 на 24 декабря стала в Москве самой морозной с начала зимы

Прошедшая ночь стала для Москвы самой морозной с начала зимы, сообщает специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
В Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировали –16,4 градуса, а в Московской области столбики термометров местами опускались до –23,7 градуса.
Сегодня, 24 декабря, погоду определяет теплый атмосферный фронт. В Москве и области будет облачно с прояснениями, к вечеру возможен небольшой снег. Ветер западный, умеренный. Температура от –6 до –9 градусов.
В четверг морозы смягчатся, температура будет от –1 до –6 градусов. С утра пройдет слабый снег, а к вечеру начнется снегопад — он принесет до 4 сантиметров снега. В пятницу снежный покров вырастет до 6 сантиметров, а температура будет колебаться около 0 градусов. В выходные немного похолодает: в субботу от –1 до –6 градусов, в воскресенье от –3 до –8 градусов.
До конца декабря сохранятся умеренные морозы со снегом. Предварительно 31 декабря днем ожидается от –5 до –10 градусов, а в новогоднюю ночь — от –9 до –14 градусов. Высота снежного покрова к праздникам составит 10–12 сантиметров.