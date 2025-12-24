Ночь с 23 на 24 декабря стала в Москве самой морозной с начала зимы

В России впервые назначили штраф за склонение к аборту
Анна Асти открыла бар «Сплетни by Anna Asti» в центре Москвы
«Звездные войны» обзавелись новогодней пряничной короткометражкой
На Flightradar24 теперь можно отслеживать сани Санта-Клауса в реальном времени
Актеры «Фоллаута» перечислили свои любимые праздничные фильмы
«Кей-поп-охотницы на демонов» набрали 500 млн просмотров на Netflix
Опрос: каждый третий россиянин хочет отправиться в 1990-е годы, чтобы встретить Новый год
Актеру Расселлу Брэнду предъявили новые обвинения в сексуализированном насилии
Кейт Хадсон рассказала, что отказалась от роли Мэри Джейн в «Человеке-пауке»
Норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли мертвым в Италии
Вышел трейлер «Отпуска по семейным обстоятельствам». Релиз фильма в России намечен на январь
Музей транспорта Москвы выпустил елочную игрушку в виде гаража Мельникова
Джей Ди и Терк дурачатся в больнице в новом тизере перезапуска «Клиники»
В Ростовской области в приюте для животных обнаружили сотни погибших питомцев
«Рождественское чудо»: в США хозяева спустя год нашли кошку, которая потерялась во время урагана
«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года
На Кевина Костнера подали в суд из‑за долга за прокат костюмов для вестерна «Горизонты»
Жителю Бурятии выплатили компенсацию за травму, которую он получил 50 лет назад
В российский кинопрокат выйдет фильм «The Drama» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
Россияне столкнулись с задержкой доставки зарубежных посылок
Ученые удивились атмосфере планеты в форме лимона. На ней могут быть облака из графита
Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»
В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды
В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей
Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в 300 кинотеатрах
В Общественной палате предложили переименовать детское шампанское в «новогодний напиток»
Вышел трейлер «Резервации» — экранизации романа Станислава Гимадеева с Денисом Шведовым
Большинство россиян не видят ничего плохого в служебных романах

Ночь с 23 на 24 декабря стала в Москве самой морозной с начала зимы

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Прошедшая ночь стала для Москвы самой морозной с начала зимы, сообщает специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

В Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировали –16,4 градуса, а в Московской области столбики термометров местами опускались до –23,7 градуса.

Сегодня, 24 декабря, погоду определяет теплый атмосферный фронт. В Москве и области будет облачно с прояснениями, к вечеру возможен небольшой снег. Ветер западный, умеренный. Температура от –6 до –9 градусов.

В четверг морозы смягчатся, температура будет от –1 до –6 градусов. С утра пройдет слабый снег, а к вечеру начнется снегопад — он принесет до 4 сантиметров снега. В пятницу снежный покров вырастет до 6 сантиметров, а температура будет колебаться около 0 градусов. В выходные немного похолодает: в субботу от –1 до –6 градусов, в воскресенье от –3 до –8 градусов.

До конца декабря сохранятся умеренные морозы со снегом. Предварительно 31 декабря днем ожидается от –5 до –10 градусов, а в новогоднюю ночь — от –9 до –14 градусов. Высота снежного покрова к праздникам составит 10–12 сантиметров.

Расскажите друзьям