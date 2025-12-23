Кейт Хадсон рассказала, что отказалась от роли Мэри Джейн в «Человеке-пауке»

В России впервые назначили штраф за склонение к аборту
Норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли мертвым в Италии
Вышел трейлер «Отпуска по семейным обстоятельствам». Релиз фильма в России намечен на январь
Музей транспорта Москвы выпустил елочную игрушку в виду Гаража Мельникова
Джей Ди и Терк дурачатся в больнице в новом тизере перезапуска «Клиники»
В Ростовской области в приюте для животных обнаружили сотни погибших питомцев
«Рождественское чудо»: в США хозяева спустя год нашли кошку, которая потерялась во время урагана
«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года
На Кевина Костнера подали в суд из‑за долга за прокат костюмов для вестерна «Горизонты»
Жителю Бурятии выплатили компенсацию за травму, которую он получил 50 лет назад
В российский кинопрокат выйдет фильм «The Drama» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
Россияне столкнулись с задержкой доставки зарубежных посылок
Ученые удивились атмосфере планеты в форме лимона. На ней могут быть облака из графита
Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»
В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды
В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей
Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в 300 кинотеатрах
В Общественной палате предложили переименовать детское шампанское в «новогодний напиток»
Вышел трейлер «Резервации» — экранизации романа Станислава Гимадеева с Денисом Шведовым
Большинство россиян не видят ничего плохого в служебных романах
В Англии запретят варить лобстеров и крабов живыми
Квесты и apres-ski-вечеринки: Т-Банк вновь стал партнером курорта Роза Хутор в новом зимнем сезоне
В Москве ударят январские морозы
Жители Мурманской области смогут получить 51 тысячу рублей за совет переехать в регион
«Релокант», «чекап» и «драконобороец» вошли в словарь русского языка РАН
Певцу Барри Манилоу диагностировали рак легких. Ему предстоит операция
Ариана Гранде сыграла Кевина из «Один дома» в скетче «Saturday Night Live». Получился хоррор
Инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе

Кейт Хадсон рассказала, что отказалась от роли Мэри Джейн в «Человеке-пауке»

Кадр: Blank Tape

Американская актриса Кейт Хадсон рассказала в подкасте «Watch What Happens Live With Andy Cohen», что в начале 00-х отказалась от роли Мэри Джейн в фильме «Человек-паук». Ее в результате получила Кирстен Данст.

Хадсон призналась, что немного сожалеет о своем решении. «Теперь, когда я оглядываюсь назад, это одна из тех вещей, про которые я думаю «Знаешь, было бы хорошо оказаться в фильме о Человеке-пауке»», — сказала артистка.

Она отметила, что в то время снималась в картине «Четыре пера». На съемках Хадсон познакомилась и подружилась с Хитом Леджером. Кроме того, актриса, по ее же словам, «получила опыт, которого никогда не было».

«Так что, отчасти, я думаю: жизнь идет именно так, как должна. И я благодарна за это. Но в то же время я смотрю фильм и думаю: «Ах, было бы здорово быть на ее [Кирстен Данст] месте», — поделилась Кейт.

Ранее Хадсон заявляла, что сожалеет об упущенной роли в картине «Дьявол носит Prada». Актрисе предлагали сыграть Энди, но она отказалась от этой возможности. «Это был неудачный выбор», — отметила Хадсон.

