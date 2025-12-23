Кейт Хадсон рассказала, что отказалась от роли Мэри Джейн в «Человеке-пауке»

Американская актриса Кейт Хадсон рассказала в подкасте «Watch What Happens Live With Andy Cohen», что в начале 00-х отказалась от роли Мэри Джейн в фильме «Человек-паук». Ее в результате получила Кирстен Данст.
Хадсон призналась, что немного сожалеет о своем решении. «Теперь, когда я оглядываюсь назад, это одна из тех вещей, про которые я думаю «Знаешь, было бы хорошо оказаться в фильме о Человеке-пауке»», — сказала артистка.
Она отметила, что в то время снималась в картине «Четыре пера». На съемках Хадсон познакомилась и подружилась с Хитом Леджером. Кроме того, актриса, по ее же словам, «получила опыт, которого никогда не было».
«Так что, отчасти, я думаю: жизнь идет именно так, как должна. И я благодарна за это. Но в то же время я смотрю фильм и думаю: «Ах, было бы здорово быть на ее [Кирстен Данст] месте», — поделилась Кейт.
Ранее Хадсон заявляла, что сожалеет об упущенной роли в картине «Дьявол носит Prada». Актрисе предлагали сыграть Энди, но она отказалась от этой возможности. «Это был неудачный выбор», — отметила Хадсон.