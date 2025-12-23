Норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли мертвым в Италии

Норвежского биатлониста Сиверта Баккена обнаружили мертвым в Италии. Об этом сообщил NRK со ссылкой на Норвежскую ассоциацию биатлона.
Спортсмена нашли в отеле, расположенном на горнолыжном курорте Лавацца. Причины смерти Баккена неизвестны. Ему было 27 лет.
В Международной федерации биатлона заявили, что «глубоко потрясены и опечалены новостью о внезапной смерти Сиверта Баккена». «Его уход в таком молодом возрасте невозможно осознать, но он не будет забыт», — подчеркнул президент IBU Олле Далин.
Сиверт Баккен родился 18 июля 1998 года в Лиллехаммере. Он — победитель зимних юношеских Олимпийских игр, неоднократный победитель и призер этапов Кубка мира, а также трехкратный чемпион Европы.
В 2022 году у Баккена диагностировали миокардит. Он прервал тренировки и пропустил сезон, но сумел вернуться в спорт. В текущем сезоне его лучший результат — 4-е место на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Свою последнюю гонку Сиверт провел за два дня до смерти: 21 декабря он занял 20-е место в масс-старте в Хохфильцене.