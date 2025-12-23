Норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли мертвым в Италии

В России впервые назначили штраф за склонение к аборту
Кейт Хадсон рассказала, что отказалась от роли Мэри Джейн в «Человеке-пауке»
Вышел трейлер «Отпуска по семейным обстоятельствам». Релиз фильма в России намечен на январь
Музей транспорта Москвы выпустил елочную игрушку в виду Гаража Мельникова
Джей Ди и Терк дурачатся в больнице в новом тизере перезапуска «Клиники»
В Ростовской области в приюте для животных обнаружили сотни погибших питомцев
«Рождественское чудо»: в США хозяева спустя год нашли кошку, которая потерялась во время урагана
«А ниче тот факт, что» и «Сам решу»: «ВКонтакте» и Memepedia перечислили самые популярные мемы года
На Кевина Костнера подали в суд из‑за долга за прокат костюмов для вестерна «Горизонты»
Жителю Бурятии выплатили компенсацию за травму, которую он получил 50 лет назад
В российский кинопрокат выйдет фильм «The Drama» с Робертом Паттинсоном и Зендаей
Россияне столкнулись с задержкой доставки зарубежных посылок
Ученые удивились атмосфере планеты в форме лимона. На ней могут быть облака из графита
Элли и Тотошка пришли к Гудвину в первом тизере-трейлере продолжения «Волшебника Изумрудного города»
В Люберцах МВД проверит видео, на котором курьеры перевозили детей в сумках для еды
В России хотят ввести единый ID для интернет-пользователей
Большой театр покажет балет «Щелкунчик» в 300 кинотеатрах
В Общественной палате предложили переименовать детское шампанское в «новогодний напиток»
Вышел трейлер «Резервации» — экранизации романа Станислава Гимадеева с Денисом Шведовым
Большинство россиян не видят ничего плохого в служебных романах
В Англии запретят варить лобстеров и крабов живыми
Квесты и apres-ski-вечеринки: Т-Банк вновь стал партнером курорта Роза Хутор в новом зимнем сезоне
В Москве ударят январские морозы
Жители Мурманской области смогут получить 51 тысячу рублей за совет переехать в регион
«Релокант», «чекап» и «драконобороец» вошли в словарь русского языка РАН
Певцу Барри Манилоу диагностировали рак легких. Ему предстоит операция
Ариана Гранде сыграла Кевина из «Один дома» в скетче «Saturday Night Live». Получился хоррор
Инженер Михаэла Бентхаус стала первым человеком в инвалидной коляске, побывавшим в космосе

Норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли мертвым в Италии

Фото: Kevin Voigt / Getty Images

Норвежского биатлониста Сиверта Баккена обнаружили мертвым в Италии. Об этом сообщил NRK со ссылкой на Норвежскую ассоциацию биатлона.

Спортсмена нашли в отеле, расположенном на горнолыжном курорте Лавацца. Причины смерти Баккена неизвестны. Ему было 27 лет.

В Международной федерации биатлона заявили, что «глубоко потрясены и опечалены новостью о внезапной смерти Сиверта Баккена». «Его уход в таком молодом возрасте невозможно осознать, но он не будет забыт», — подчеркнул президент IBU Олле Далин.

Сиверт Баккен родился 18 июля 1998 года в Лиллехаммере. Он — победитель зимних юношеских Олимпийских игр, неоднократный победитель и призер этапов Кубка мира, а также трехкратный чемпион Европы.

В 2022 году у Баккена диагностировали миокардит. Он прервал тренировки и пропустил сезон, но сумел вернуться в спорт. В текущем сезоне его лучший результат — 4-е место на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Свою последнюю гонку Сиверт провел за два дня до смерти: 21 декабря он занял 20-е место в масс-старте в Хохфильцене.

Расскажите друзьям